Приморцы могут помочь составить карту убитых дорог России

«Каждый неравнодушный житель сможет принять участие в решении проблем с дорогами в своем городе. Сайт представляет собой интерактивную карту “убитых” дорог. С ее помощью граждане смогут самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества, а также голосовать за те дороги, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте в первую очередь. По этим данным будут составлены рейтинги дорог, которые будут направлены в администрации регионов и муниципальных образований для внесения в планы по ремонту в 2017 и 2018 годах», — говорится в сообщении на сайте ОНФ.

На портале также будет доступна информация о планах по ремонтным работам, полученная в ответ на ранее отправленные запросы. Это позволит гражданам, ставшим свидетелями возможных нарушений технологии проведения дорожных работ, вовремя заявить о таких фактах и таким образом повлиять на качество дорожного полотна еще на стадии его ремонта.

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«При планировании дорожных работ органы власти зачастую не учитывают мнение граждан, в результате в планы ремонта попадают те дороги, которые считают нужным отремонтировать чиновники, а не общественность», — отмечается в сообщении.

«Из-за того что граждане мало участвуют в решении и изменении дорожной политики в регионах, очень часто деньги региональных фондов распределяются совершенно не на те нужды. Ситуация с дорогами не улучшается. Наш проект создан для того, чтобы объединить граждан и власть в решении вопроса дорожной политики. Мы создали интернет-сайт, на котором люди будут отмечать плохие дороги в своем регионе, городе, селе, и за эти дороги можно будет проголосовать другим гражданам. То есть это народное голосование, рейтинг по выявлению дорог, требующих ремонта», — заявил координатор проекта ОНФ, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

«На сайте пользователю будет предложено выбрать, какую именно дорогу он хочет добавить: человек выбирает город, отрезок на карте, где плохая дорога, прилагает фото и описание данного участка дороги. После этого его заявка отправляется на модерацию, которая в данном случае совершенно необходима, чтобы избежать в том числе и недобросовестных обращений, например просьб о ремонте дороги к дому губернатора», — рассказал эксперт проекта Дмитрий Цопов.

В продолжение работы проекта планируется запуск мобильного приложения, с помощью которого можно будет добавлять на карту локальные дорожные дефекты (яма, люк, разметка, светофор, знак, нарушение технологии ремонта). Информация о поступивших фактах в полуавтоматическом режиме будет оперативно отправляться в дорожные ведомства регионов.

Итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» будут подведены в конце 2017 года. Активисты ОНФ сформируют рейтинги регионов по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность.

Активисты Общероссийского народного фронта до конца осени посетят с проверкой дорог все регионы России.