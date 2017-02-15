Меньше свадеб и детей стало в Новосибирской области

Специалисты Новосибирскстата выяснили, что за предыдущий год естественный прирост снизился на 1,1%. Согласно их расчетам, тому поспособствовало несколько причин.

Во-первых, жители Новосибирска и области заключили на 2142 брака меньше, чем за аналогичный период 2015. Скорее всего, это стало повлияло и на уровень рождаемости. За 2016 на свет появилось на 730 малышей меньше. Во-вторых, смертность населения выросла, но незначительно. В городе умерло на 43 человека больше.

В городе, есть и пары, на которые стоит ровняться. Александр и Нина Юрьевы, жители мегаполиса, отметили 10 февраля 2017 года коронную свадьбу —75 лет совместной жизни. А в прошлом году полувековой юбилей, золотую свадьбу, отпраздновали Владимир и Людмила Затонских.