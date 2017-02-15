Жители Владивостока рвутся к краю провала на Станюковича ради селфи

Владивосток, 15 февраля, PrimaMedia.

Обвал части дороги во вторник, 14 февраля, в районе улицы Станюковича, 28а во Владивостоке вызвал большой ажиотаж среди горожан. Накануне до позднего вечера на месте происшествия работали сотрудники МЧС, полиции и других служб и ведомств, появлялись руководители сразу нескольких краевых департаментов, чиновники из мэрии. Утром 15 февраля корр. ИА PrimaMedia поехал на место обвала, чтобы посмотреть, что изменилось за прошедшую ночь.

На утро после обрушения интерес к зияющему провалу поугас. Людей в форме нет, а около обвалившейся части дороги дежурит только один человек в каске, не успевающий отгонять желающих пролезть через оградительные ленты.

— А где все? Где полиция, МЧС?

— А кому это надо. Меня тут оставили, я и отгоняю людей. Ночью люди из частного охранного агентства тут стоят. Гоняю народ, но они все равно пролезают. Одна девушка вот наклонилась с телефоном прямо над провалом, а другой парень решил сделать селфи на фоне обрыва, — жаловался мужчина в каске.

Чуть позже на месте происшествия все же появляются городские службы, устанавливают необходимые дорожные знаки. Люди, тем временем, продолжали пробегать мимо «охранника».

За оградительной лентой встретились представители мэрии и общежития, из которого накануне эвакуировали всех людей. Крыльцо здания находится всего в нескольких метрах от обвала.

Представитель мэрии и общежития удалились к заднему входу в общежитие, чтобы найти планы здания и коммуникаций. Мимо, подняв оградительную ленту, пробежал парень, которого тут же развернул обратно мужчина в каске.

— А где тут можно обойти?

Путь остается только один — с задней стороны общежития.