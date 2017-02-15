Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Невеста заказала жениха в день свадьбы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
9Колесница для королевских похорон
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
10Ежегодный Венецианский карнавал
07:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Жители Владивостока рвутся к краю провала на Станюковича ради селфи

На следующий день после ЧП огороженное место обвала охраняет лишь один человек в каске.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Владивосток, 15 февраля, PrimaMedia.

Обвал части дороги во вторник, 14 февраля, в районе улицы Станюковича, 28а во Владивостоке вызвал большой ажиотаж среди горожан. Накануне до позднего вечера на месте происшествия работали сотрудники МЧС, полиции и других служб и ведомств, появлялись руководители сразу нескольких краевых департаментов, чиновники из мэрии. Утром 15 февраля корр. ИА PrimaMedia поехал на место обвала, чтобы посмотреть, что изменилось за прошедшую ночь.

На утро после обрушения интерес к зияющему провалу поугас. Людей в форме нет, а около обвалившейся части дороги дежурит только один человек в каске, не успевающий отгонять желающих пролезть через оградительные ленты.

— А где все? Где полиция, МЧС?

— А кому это надо. Меня тут оставили, я и отгоняю людей. Ночью люди из частного охранного агентства тут стоят. Гоняю народ, но они все равно пролезают. Одна девушка вот наклонилась с телефоном прямо над провалом, а другой парень решил сделать селфи на фоне обрыва, — жаловался мужчина в каске.

Чуть позже на месте происшествия все же появляются городские службы, устанавливают необходимые дорожные знаки. Люди, тем временем, продолжали пробегать мимо «охранника».

За оградительной лентой встретились представители мэрии и общежития, из которого накануне эвакуировали всех людей. Крыльцо здания находится всего в нескольких метрах от обвала.

Представитель мэрии и общежития удалились к заднему входу в общежитие, чтобы найти планы здания и коммуникаций. Мимо, подняв оградительную ленту, пробежал парень, которого тут же развернул обратно мужчина в каске.

— А где тут можно обойти?

Путь остается только один — с задней стороны общежития.

Тем временем, на стройке апарт-комплекса Gavan Residence появились рабочие. Строители начинают разбирать завалы вручную и с помощью техники.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Чиновника администрации Приморья уволили из-за утраты доверия
СМИ узнали о кампании сторонников Обамы по дискредитации Флинна
В посольстве РФ в Турции осудили выбор жюри World Press Photo
Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине
«Барселона» потерпела разгромное поражение в Лиге чемпионов
МО РФ прокомментировало информацию об инцидентах с эсминцем США
Правительство опубликовало план приватизации на 2017-2019 годы
Минпромторг просит 370 млн рублей на бренд «Мade in Russia»
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь