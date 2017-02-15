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07:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

500 человек выйдут на митинг против отстранения главы Усть-Кута в Иркутской области

Акция протеста пройдет 20 февраля.

Источник: IrkutskMedia.ru

Митинг против отстранения от должности мэра Усть-Кутского МО Тамары Климиной состоится 20 февраля на площади возле ДК «Магистраль». Планируется, что в акции протеста примут участие порядка 500 человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По словам директора некоммерческой организации «Центр гражданского содействия» Алексея Тупицына, митинг согласован администрацией города.

— Первый митинг нам не согласовали, вернули заявку. Сейчас в социальных сетях ведется обсуждение по поводу предстоящей акции, — заявил он.

Напомним, заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования Михаил Барс опроверг слухи о своей добровольной отставке. В разговоре с корр. ИА IrkutskMedia он назвал появившуюся в некоторых СМИ региона информацию недостоверной. Михаил Барс считает, что информационные вбросы связаны с судом о снятии мэра Усть-Кутского МО Тамары Климиной и направлены на подрыв работы местной администрации.

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