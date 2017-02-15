500 человек выйдут на митинг против отстранения главы Усть-Кута в Иркутской области
Акция протеста пройдет 20 февраля.
Акция протеста пройдет 20 февраля.
Митинг против отстранения от должности мэра
По словам директора некоммерческой организации «Центр гражданского содействия» Алексея Тупицына, митинг согласован администрацией города.
— Первый митинг нам не согласовали, вернули заявку. Сейчас в социальных сетях ведется обсуждение по поводу предстоящей акции, — заявил он.
Напомним, заместитель мэра