500 человек выйдут на митинг против отстранения главы Усть-Кута в Иркутской области

Митинг против отстранения от должности мэра Усть-Кутского МО Тамары Климиной состоится 20 февраля на площади возле ДК «Магистраль». Планируется, что в акции протеста примут участие порядка 500 человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По словам директора некоммерческой организации «Центр гражданского содействия» Алексея Тупицына, митинг согласован администрацией города.

— Первый митинг нам не согласовали, вернули заявку. Сейчас в социальных сетях ведется обсуждение по поводу предстоящей акции, — заявил он.