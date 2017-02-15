Ученые из Красноярска научились измерять температуру космических ракет
Специальная пленка поможет измерять термопоглощение аппаратов.
Специальная пленка поможет измерять термопоглощение аппаратов.
Научный коллектив Института физики им. Л. В. Киренского создал
Проект получил поддержку Краевого фонда науки и Российского фонда фундаментальных исследований в рамках конкурса в 2016 году. Заказчик разработки — АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева», который является одним из основных исполнителей проекта «Миллиметрон».
Ученые отмечают, что обсерватория предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах, и будет работать на расстоянии 1,5 млн километров от Земли.
«Уникальность нашей разработки заключается в использовании
Обсерватория Миллиметрон (проект «Спектр-М») с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0.02 до 17 мм. Предусмотрены два режима работы обсерватории — режим одиночного телескопа и режим интерферометра
В первом режиме наблюдения проводятся с максимальной чувствительностью, достижимой с приемниками излучения космических объектов на борту обсерватории. Во втором режиме решаются научные задачи, требующие сверхвысокого разрешения, до десятков миллиардных долей угловой секунды.