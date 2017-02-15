Ученые из Красноярска научились измерять температуру космических ракет

Научный коллектив Института физики им. Л. В. Киренского создал аппаратно-программный комплекс для измерения свойств защиты космических аппаратов при сверхнизких температурах. Информация об этом опубликована на официальном портале Красноярского края.

Проект получил поддержку Краевого фонда науки и Российского фонда фундаментальных исследований в рамках конкурса в 2016 году. Заказчик разработки — АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева», который является одним из основных исполнителей проекта «Миллиметрон».

Ученые отмечают, что обсерватория предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах, и будет работать на расстоянии 1,5 млн километров от Земли.

«Уникальность нашей разработки заключается в использовании специально-разработанной пленки “черное тело”, которая позволяет эффективно производить измерения термопоглощения при нагреве излучателя менее 20 кельвинов. На глобальном и российском рынках отсутствуют приборы подобного класса», — говорит руководитель проекта Александр Иваненко.

Обсерватория Миллиметрон (проект «Спектр-М») с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0.02 до 17 мм. Предусмотрены два режима работы обсерватории — режим одиночного телескопа и режим интерферометра Космос-Земля.

В первом режиме наблюдения проводятся с максимальной чувствительностью, достижимой с приемниками излучения космических объектов на борту обсерватории. Во втором режиме решаются научные задачи, требующие сверхвысокого разрешения, до десятков миллиардных долей угловой секунды.