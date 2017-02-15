Британцы включили Новосибирск в топ-100 лучших городов мира
Одним из лучших городов для студентов стал Новосибирск. Он занял 93-е место в рейтинге сотни лучших студенческих городов, опубликованном британской компанией QS Quacquarelli Symonds.
Одним из лучших городов для студентов стал Новосибирск. Он занял 93-е место в рейтинге сотни лучших студенческих городов, опубликованном британской компанией QS Quacquarelli Symonds.
Основными критериями отбора стали финансовая доступность, интернациональность студентов, наличие рабочих мест, рейтинг университетов и мнение самих учащихся.
В список также вошли еще три российских города: Москва — 39-е место,
По данным авторов рейтинга интернациональность студенческого состава — слабое место России. С другой стороны, с точки зрения финансовой доступности наша страна выигрывает.
Отметим, в прошлом году Новосибирский государственный технический университет впервые вошел в рейтинг ведущих университетов мира QS World University Rankings. При этом по показателю «доля иностранных студентов» НГТУ занял 305 место в рейтинге.