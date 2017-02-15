Британцы включили Новосибирск в топ-100 лучших городов мира

Основными критериями отбора стали финансовая доступность, интернациональность студентов, наличие рабочих мест, рейтинг университетов и мнение самих учащихся.

В список также вошли еще три российских города: Москва — 39-е место, Санкт-Петербург — 78-е, Томск — 91-е. А мировыми лидерами стали Монреаль, Париж и Лондон.

По данным авторов рейтинга интернациональность студенческого состава — слабое место России. С другой стороны, с точки зрения финансовой доступности наша страна выигрывает.

Отметим, в прошлом году Новосибирский государственный технический университет впервые вошел в рейтинг ведущих университетов мира QS World University Rankings. При этом по показателю «доля иностранных студентов» НГТУ занял 305 место в рейтинге.