В Омске следователи изъяли компьютер Евы Рейх для проверки ее стихов на депрессивность
Следственные органы регионального следкома проводят проверку по сообщениям СМИ о том, что омская школьница Ева Рейх создала новую группу в соцсети «ВКонтакте».
Следственные органы регионального следкома проводят проверку по сообщениям СМИ о том, что омская школьница Ева Рейх создала новую группу в соцсети «ВКонтакте».
Там она публикует стихи и прозу депрессивного содержания.
«В настоящее время следователями проведен осмотр компьютера девочки, изъят жесткий диск для исследований. В ходе проверки следователи выяснят, действительно ли школьница размещала информацию депрессивного содержания в соцсети.
Кроме того, следователи намерены провести ряд профилактических мероприятий и оказать девочке психологическую помощь", — говорится в сообщении
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Напомним, имя Евы Рейх стало известно по всей России в прошлом году. Как оказалось, псевдонимом пользовалась 13-летняя школьница Алина из Омска.
В социальной сети «ВКонтакте» она вела несколько закрытых пабликов, где пропагандировался суицид, что, по данным следствия, косвенно могло привести к серии самоубийств подростков в разных городах России.
В силу возраста девочка избежала