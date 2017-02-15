В Омске следователи изъяли компьютер Евы Рейх для проверки ее стихов на депрессивность

«В настоящее время следователями проведен осмотр компьютера девочки, изъят жесткий диск для исследований. В ходе проверки следователи выяснят, действительно ли школьница размещала информацию депрессивного содержания в соцсети.

Там она публикует стихи и прозу депрессивного содержания.

История с массовым подростковым суицидом нашла корни в Омске — вербовщицей оказалась 13-летняя школьница

Кроме того, следователи намерены провести ряд профилактических мероприятий и оказать девочке психологическую помощь", — говорится в сообщении пресс-службы омского следкома.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, имя Евы Рейх стало известно по всей России в прошлом году. Как оказалось, псевдонимом пользовалась 13-летняя школьница Алина из Омска.

В социальной сети «ВКонтакте» она вела несколько закрытых пабликов, где пропагандировался суицид, что, по данным следствия, косвенно могло привести к серии самоубийств подростков в разных городах России.