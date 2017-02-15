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07:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Память воинов-интернационалистов почтили жители Хабаровска

Хабаровск, 15 февраля, AmurMedia.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, проходит в Хабаровске.

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фотографии

15 февраля 1989 года завершился вывод ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан. В этот день вспоминают не только ветеранов той войны, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. В честь этой памятной даты в краевой столице пройдут торжественные мероприятия с участием ветеранов боевых действий, представителей власти, общественности и учреждений военно-патриотического воспитания молодежи. О том, как хабаровчане почтили память павших — в фоторепортаже ИА AmurMedia.

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