Память воинов-интернационалистов почтили жители Хабаровска

15 февраля 1989 года завершился вывод ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан. В этот день вспоминают не только ветеранов той войны, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. В честь этой памятной даты в краевой столице пройдут торжественные мероприятия с участием ветеранов боевых действий, представителей власти, общественности и учреждений военно-патриотического воспитания молодежи. О том, как хабаровчане почтили память павших — в фоторепортаже ИА AmurMedia.