В Минсоцполитики подсчитали количество переселенцев из Крыма и Донбасса

Для почти 1 070 тысяч семей назначили социальную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«По состоянию на 13 февраля 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взяты на учет 1 633 346 переселенцев или 1 315 620 семей из Донбасса и Крыма», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 1 155 525 семей обратились за назначением помощи, 1 069 922 из них такая помощь назначена.