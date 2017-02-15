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08:23 (мск), источник: РИА Новости

Индия успешно вывела на орбиту рекордные 104 спутника

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев — РИА Новости. Индийская ракета-носитель PSLV-C37 в среду успешно вывела на орбиту рекордные 104 спутника, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

Пуск ракеты транслировали в прямом эфире местные СМИ. Ракета стартовала по плану в 09.28 местного времени (06.58 мск). Через 17 минут после полета начался вывод спутников на орбиту, который прошел в несколько этапов. Вся миссия продлилась почти полчаса.

«Миссия была успешно завершена», — сообщили в Центре управления полетами по громкой связи.

Президент ISRO Киран Кумар подтвердил успешное завершение миссии. «PSLV-C37 успешно вывела на орбиту все 104 спутника. Я поздравляю всю команду ISRO с этим достижением», — заявил он на пресс-конференции после пуска.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил индийских ученых с успешным пуском. «Это знаменательное достижение ISRO — очередной повод для гордости за наше космическое научное сообщество и нацию. Индия салютует нашим ученым», — написал Моди в своем микроблоге в Twitter.

Этот пуск стал рекордным для мировой космической индустрии по числу запущенных одновременно спутников.

Рекорд по этому показателю принадлежит России — 37 спутников в 2014 году. США запускали одновременно 30 спутников

Последнее достижение Индии в этой сфере датировалось 22 июня 2016 года, когда ISRO успешно вывела на орбиту сразу 20 спутников.

Основным грузом стал индийский спутник Cartosat-2, который весит около 714 килограммов и предназначен для наблюдения за поверхностью Земли. Cartosat-2 отделился от ракеты первым, через 17,5 минут полета, и был выведен на гелиосинхронную орбиту на высоте около 505 километров. Он стал уже четвертым индийским спутником этой серии, запущенным на орбиту. Срок службы данного типа спутников составляет пять лет.

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Остальные 103 спутника являются наноспутниками (массой 1−10 килограммов), из которых лишь два индийских — INS-1A и INS-1B. Подавляющее большинство спутников, 88, принадлежат одной фирме — американской частной компании Planet Labs, базирующейся в Сан-Франциско. Ее спутники, называемые Dove (4,7 килограмма каждый), предназначены для съемки поверхности Земли.

Другая американская фирма — Spire Global — запустила при помощи индийской ракеты восемь наноспутников Lemur, предназначенных для отслеживания перемещения кораблей. Еще по одному наноспутнику принадлежат Израилю, Казахстану, Нидерландам, Швейцарии, ОАЭ. Общий вес всех спутников составил 1378 килограммов.

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