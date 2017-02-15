Индия успешно вывела на орбиту рекордные 104 спутника

Пуск ракеты транслировали в прямом эфире местные СМИ. Ракета стартовала по плану в 09.28 местного времени (06.58 мск). Через 17 минут после полета начался вывод спутников на орбиту, который прошел в несколько этапов. Вся миссия продлилась почти полчаса.

«Миссия была успешно завершена», — сообщили в Центре управления полетами по громкой связи.

Президент ISRO Киран Кумар подтвердил успешное завершение миссии. «PSLV-C37 успешно вывела на орбиту все 104 спутника. Я поздравляю всю команду ISRO с этим достижением», — заявил он на пресс-конференции после пуска.