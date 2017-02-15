МЧС призвало омичей уже сейчас готовиться к потопу
Спасатели подготовили список «заданий», которые необходимо успеть сделать до весны.
Спасатели подготовили список «заданий», которые необходимо успеть сделать до весны.
В региональном ГУ МЧС напоминают, что подготовительные мероприятия к весеннему половодью ведутся еще с осени прошлого года, однако жителям следует самостоятельно подготовить свои придомовые территории к половодью.
Чтобы подготовить свой дом к паводку, жителям Омска и области следует:
— очистить придомовую территорию от снега, провести его рыхление;.
— выкопать водоотводы, заранее предусмотреть гидроизоляцию погребов и подвалов;.
— вывезти снег;.
— очистить от снега и наледи канавы, сточные желоба, ливневую канализацию, водопропускные трубы;.
— предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы, ведра и по возможности запастись мешками с песком.