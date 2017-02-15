МЧС призвало омичей уже сейчас готовиться к потопу

В региональном ГУ МЧС напоминают, что подготовительные мероприятия к весеннему половодью ведутся еще с осени прошлого года, однако жителям следует самостоятельно подготовить свои придомовые территории к половодью.

Чтобы подготовить свой дом к паводку, жителям Омска и области следует:

— очистить придомовую территорию от снега, провести его рыхление;.

— выкопать водоотводы, заранее предусмотреть гидроизоляцию погребов и подвалов;.

— вывезти снег;.

— очистить от снега и наледи канавы, сточные желоба, ливневую канализацию, водопропускные трубы;.

— предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы, ведра и по возможности запастись мешками с песком.