Элементы национальных культур включат в проект «Иркутские кварталы»
Их планируют отразить в малых архитектурных формах.
Их планируют отразить в малых архитектурных формах.
Элементы национальных культур будут включены в проект «Иркутские кварталы». Сейчас эксперты выясняют, какие исторические и культурные особенности преобладали на конкретных территориях. При реализации проекта национальный характер будет отражен в малых архитектурных формах. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
По словам руководителя АНО «Иркутские кварталы» Сергея Маяренкова, Иркутск — многонациональный город и особенности характеров, эстетических вкусов могут оказать влияние и дополнить проект национальной спецификой.
«Это проект комплексного развития центральной части города. Вам нужно оценить свои силы и понять, что
Также представители координационного совета обсудили участие в межконфессиональном благотворительном проекте «Благо» и поделились планами работы
Справка: «Иркутские кварталы» — проект комплексного развития центральной части города. Его цель — обновление и сохранение исторического облика всей центральной части Иркутска в границах утвержденного исторического поселения. Также это создание удобной и целостной архитектурной среды, доступной для пешеходных прогулок. В целом, обновление коснется территории исторического центра общей площадью 73 га, разбитых на 18 кварталов. Отправной точкой и главным ориентиром реконструкции станет опыт организации открытых общественных пространств по типу 130-го квартала. Проект «Иркутские кварталы» создан и поэтапно воплощается по заказу администрации Иркутска. «Ядро» рабочей группы составляют историки, архитекторы, предприниматели, специалисты ООО «Сибирская лаборатория урбанистики», многие из которых участвовали в формировании концепции ставшего визитной карточкой города 130-го квартала.