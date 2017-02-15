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10:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Элементы национальных культур включат в проект «Иркутские кварталы»

Их планируют отразить в малых архитектурных формах.

Элементы национальных культур будут включены в проект «Иркутские кварталы». Сейчас эксперты выясняют, какие исторические и культурные особенности преобладали на конкретных территориях. При реализации проекта национальный характер будет отражен в малых архитектурных формах. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

По словам руководителя АНО «Иркутские кварталы» Сергея Маяренкова, Иркутск — многонациональный город и особенности характеров, эстетических вкусов могут оказать влияние и дополнить проект национальной спецификой.

«Это проект комплексного развития центральной части города. Вам нужно оценить свои силы и понять, что национально-культурные центры могут привнести в проект “Иркутские кварталы”, чтобы это место полюбилось и жителям Иркутска и стало своеобразной визитной карточкой города», — отметил мэр Дмитрий Бердников.

Также представители координационного совета обсудили участие в межконфессиональном благотворительном проекте «Благо» и поделились планами работы национально-культурных объединений и организаций Иркутска в 2017 году.

Справка: «Иркутские кварталы» — проект комплексного развития центральной части города. Его цель — обновление и сохранение исторического облика всей центральной части Иркутска в границах утвержденного исторического поселения. Также это создание удобной и целостной архитектурной среды, доступной для пешеходных прогулок. В целом, обновление коснется территории исторического центра общей площадью 73 га, разбитых на 18 кварталов. Отправной точкой и главным ориентиром реконструкции станет опыт организации открытых общественных пространств по типу 130-го квартала. Проект «Иркутские кварталы» создан и поэтапно воплощается по заказу администрации Иркутска. «Ядро» рабочей группы составляют историки, архитекторы, предприниматели, специалисты ООО «Сибирская лаборатория урбанистики», многие из которых участвовали в формировании концепции ставшего визитной карточкой города 130-го квартала.

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Элементы национальных культур включат в проект "Иркутские кварталы"
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