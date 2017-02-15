Уфимский госцирк могут закрыть

Об этом в своем сюжете сообщает телеканал НТВ.

Нарушений в уфимском цирке выявили предостаточно. По всему зданию имеется плесень, протекает крыша, из-за чего купол может обрушиться в любой момент. Более того, в здании неисправна система оповещений при пожаре.

— В ходе проверки установлено повсеместное нарушение целостности кровли здания, в результате чего имеется вероятность ее обрушения и причинения вреда жизни и здоровью находящихся в цирке граждан. Кроме того, согласно заключению ГУП БашНИИСтрой, дальнейшая эксплуатация здания не возможна, поскольку кровля находится в аварийном состоянии, прокомментировал сотрудник прокуратуры Роман Османов.

Сотрудники цирка не отрицают того, что состояние сейчас у цирка бедственное. Более того, они неоднократно пытались собрать средства на ремонт здания, но сумма выходит неприлично высокая — больше миллиарда. Все дело в недостаточном финансировании, ведь капитального ремонта здание цирка не видело уже полвека. Сейчас проводить аншлаги там просто опасно как для зрителей, так и для артистов. Прокуратура составила исковое заявление по всем нарушением, а судьба цирка будет решаться уже в суде.