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09:50 (мск), источник: РИА Новости

Керченская переправа возобновила работу

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Работа Керченской переправы возобновлена, паромы отправляются по фактической погоде, говорится на сайте оператора переправы «Морская дирекция».

Источник: РИА "Новости"

Несколькими часами ранее сообщалось, что переправа приостановила работу из-за дрейфующих льдов и ветра.

«В связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы осуществляется по фактической погоде. Просим воздержаться от поездок через переправу до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополь являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией.

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