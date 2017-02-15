Керченская переправа возобновила работу
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Работа Керченской переправы возобновлена, паромы отправляются по фактической погоде, говорится на сайте оператора переправы «Морская дирекция».
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Работа Керченской переправы возобновлена, паромы отправляются по фактической погоде, говорится на сайте оператора переправы «Морская дирекция».
Несколькими часами ранее сообщалось, что переправа приостановила работу
«В связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы осуществляется по фактической погоде. Просим воздержаться от поездок через переправу до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении.
Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополь являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией.