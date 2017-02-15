«Паллада» отправилась в 137 по счету учебный рейс

Учись, матрос, — капитаном будешь, шутят курсанты и перед рейсом тщательно закрепляют знания. Больше сотни курсантов на легендарной «Палладе» не ради романтики. Они готовятся к суровой корабельной практике, чтобы в будущем стать первоклассными судоводителями, штурманами и мотористами. На этот раз посланник Дальнего Востока отправляется в Пусан, к берегам Южной Кореи, а затем возьмет курс на китайский порт Далянь.

Владимир Раменский, старший помощник капитана парусного судна «Паллада»: «Будут отрабатываться задачи по учебно-судовым тревогам. Штормовые погоды — это тоже испытание. Если человек стоит на вахте, как он выдержит? Но в основном ребята крепятся и мужественно преодолевают трудности».

Для юнг и кадетов заход в иностранный порт — не только праздник, но и ответственность. Ведь они — живое напоминание о том, что Россия — крепкая морская держава. И поводы для гордости есть: «Паллада» путешественник со стажем. Так, в 2007 году экипаж ходил в кругосветку в честь 50-летия начала освоения Антарктиды. Тогда, за 9,5 месяцев, не взирая на штормы, команда покорила три океана, дважды пересекла экватор, побывала на четырех континентах и под российским флагом посетила 19 стран.

За полтора месяца практики курсанты поделятся опытом с зарубежными друзьями. Общаться будут на английском — международном языке моряков. Молодой экипаж вновь готов показать класс русской морской школы. Ведь чтобы белые паруса повели «Палладу» вперед, требуются навыки и серьезная физическая подготовка. Ставить и убирать паруса работа не легкая даже в теплом климате южных широт.

Андрей Зайцев, курсант Владивостокского морского колледжа: «Все без исключения волнуются. Та же самая качка! Даже кажется, что у тебя голова кружится, точно ты неделю не ел, а это всего лишь корабль качает, когда он стоит на месте, а что будет в море, сложно представить!».

Морские традиции на «Палладе» соблюдают, приметы уважают. А потому по понедельникам в море стараются не выходить. И, кстати, девушек в рейс берут, особенно тех, кто продолжает семейные династии.

Полина Полонская, курсант Керченского морского технического университета: «У меня папа служил на Балтике, брат старший служил в городе Севастополе на Черном море, дедушка работал на доке в городе Керчь, поэтому выбор профессии сам собой произошел!».

Морской поход, который продлится полтора месяца, — важный экзамен для всего экипажа. А еще это — серьезная проверка выбранного в жизни курса. Ведь главное даже не оценка, а ответ на вопрос: смогут эти молодые люди в будущем связать свою жизнь с морем.