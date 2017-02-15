11 пунктов обогрева развернули на донских дорогах из-за непогоды
11 пунктов обогрева развернули на дорогах Ростовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает
11 пунктов обогрева развернули на дорогах Ростовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает
На наиболее опасных участках федеральных трасс в области дежурят 14 оперативных групп местных гарнизонов пожарной охраны, которые осуществляют мониторинг обстановки.
Всего к работе по стабилизации обстановки на дорогах региона привлечены 206 человек и 139 единиц техники.
В частности, для оказания помощи большегрузным автомобилям организовано дежурство четырех тягачей на опасных участках трасс (спуски и подъемы).
В связи с непогодой переведены на усиленный вариант несения службы сотрудники ГИБДД Ростовской области.
Как сообщает
Напомним, 15 февраля в регионе прогнозируют небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами сохранится туман. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.
На дорогах возможны гололедица, снежные заносы и накаты.