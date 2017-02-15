Вместо миллионного долга приморец получил УАЗ

В соответствии с судебным решением, житель Уссурийского городского округа должен был выплатить потерпевшему ущерб, причиненный в результате ДТП, в размере 970 тысяч рублей.

«Поскольку виновник аварии не выплатил долг добровольно, судебные приставы выяснили что ему принадлежит авто УАЗ 2008 года выпуска. На автомобиль был наложен арест», — говорится в сообщении УФСПП России по Приморскому краю.

Неплательщик, не согласившись с действиями приставов по Уссурийскому городскому округу, обратился в суд, чтобы снять с машины арест. При этом в суд был представлен договор купли-продажи УАЗа. Суд признал сделку по продаже имущества мнимой и оставил авто под арестом.

«Автомобиль, оцененный независимой организацией в 197 тысяч рублей, был передан на продажу. Так как покупателей на арестованное имущество не нашлось, взыскателю было предложено забрать машину в счет долга», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что исполнительное производство в отношении должника не окончено, ему предстоит выплатить остаток долга в размере более 800 тысяч рублей.