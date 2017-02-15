Президент Татарстана выйдет на лед в матче ветеранов
(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). На льду казанского Дворца спорта в хоккейном поединке сегодня сойдутся команды ветеранов Татарстана и «Филадельфия Флайерз».
(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). На льду казанского Дворца спорта в хоккейном поединке сегодня сойдутся команды ветеранов Татарстана и «Филадельфия Флайерз».
Ожидается, что за сборную республики выступит Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщается на сайте Правительства РТ.
Незадолго до этого в Казанском Кремле лидер республики встретится с легендарным хоккеистом Скоттом Макферсоном.