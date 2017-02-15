В Иркутске реконструируют Стену памяти

У мемориала «Вечный огонь» завершается реконструкция Стены памяти. Внимательные горожане могли заметить, что вместо трёх плит их стало пять.

Стену в Иркутске открыли 8 мая 1975 года к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда на плиты нанесли сорок имён Героев Советского Союза родом из Приангарья, которых к тому времени уже не было в живых. С тех пор мемориал не обновляли.

Прежде всего, инициативу по реконструкции Стены проявили ветеранские организации. На новых плитах 134 фамилии иркутян — Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Среди них есть фамилия одного героя России — Петра Егорова. Лётчик получил это звание в 1995 году. Хотя за время войны его дважды хотели наградить звездой Героя, но один раз документы затерялись, другой раз их отозвали из-за проступка новобранца полка, которым командовал Пётр Дмитриевич.

— Историческая справедливость частично восстановлена, но мы понимаем, что пока не найдена фамилия последнего солдата, ничего не закончено, — говорит первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев. — Работа с архивами продолжается, никто не исключает, что станут известны другие имена наших героев-земляков.

Плиты высотой 6,5 м и шириной 2,7 сделаны из уральского гранита. Буквы изготовили не из металла, как раньше, а из композитных материалов, чтобы избежать коррозии и отслоения. Подрядчики предполагают, что надписи продержатся как минимум 50 лет. Сама реконструкция заняла четыре месяца, а подготовительные работы и согласование проекта — около четырёх лет.

Официально Стену памяти откроют 22 февраля — к Дню защитника Отечества. А к 9 Мая территорию рядом с мемориальными плитами обещают привести в порядок.