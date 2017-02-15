Жители Иркутской области могут задать вопросы главному судебному приставу региона

Читатели ИА IrkutskMedia могут оставить свои вопросы руководителю УФССП по Иркутской области — главному судебному приставу региона Теймуру Магомедову. Интернет-конференция с ним запущена на сайте агентства.

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