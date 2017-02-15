В торговых центрах Красноярска могут запретить контактные зоопарки
Такого решения добиваются московские активисты.
Такого решения добиваются московские активисты.
Активисты из Москвы добиваются закрытия контактных зоопарков в торговых центрах. По мнению участников столичного центра защиты прав животных «Вита», животных там держат в плохих условиях, недокармливают, а также не предоставляют зверям необходимых мест для отдыха.
«Они используют животных действительно в качестве объекта наживы. Крайне непедагогичный подход, когда ребенок скуки ради тискает животных. Какие бы справки не предъявляли эти заведения, мы сами понимаем, что там до 200 человек в день может проходить — щупают одних и тех же животных!» — заявила президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова.
Директор контактного зоопарка в Красноярске Владимир Ефременко ответил, что животных он разводит около 26 лет. Только самых «любвеобильных» зверей он разрешает потрогать детям. При этом все меры безопасности соблюдаются очень строго.
«Задача любого зоопарка — разводить редких и исчезающих животных. А контактные зоопарки набирают кроликов, свинок,
Напомним, что ранее против контактных зоопарков высказывался и директор «Роева ручья» Андрей Горбань.