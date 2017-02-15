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09:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В торговых центрах Красноярска могут запретить контактные зоопарки

Такого решения добиваются московские активисты.

Активисты из Москвы добиваются закрытия контактных зоопарков в торговых центрах. По мнению участников столичного центра защиты прав животных «Вита», животных там держат в плохих условиях, недокармливают, а также не предоставляют зверям необходимых мест для отдыха. Из-за этого они получают сильнейший стресс и даже могут погибнуть.

«Они используют животных действительно в качестве объекта наживы. Крайне непедагогичный подход, когда ребенок скуки ради тискает животных. Какие бы справки не предъявляли эти заведения, мы сами понимаем, что там до 200 человек в день может проходить — щупают одних и тех же животных!» — заявила президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова.

Директор контактного зоопарка в Красноярске Владимир Ефременко ответил, что животных он разводит около 26 лет. Только самых «любвеобильных» зверей он разрешает потрогать детям. При этом все меры безопасности соблюдаются очень строго.

«Задача любого зоопарка — разводить редких и исчезающих животных. А контактные зоопарки набирают кроликов, свинок, мини-пигов, лисиц, хорьков — все, что стоит копейки, и на этом зарабатыают деньги. Зачем же нас всех клеймить? Мы не выставляем ягуаров!» — недоумевает владелец зоопарка Владимир Ефременко.

Напомним, что ранее против контактных зоопарков высказывался и директор «Роева ручья» Андрей Горбань.

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