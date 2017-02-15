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09:31 (мск), источник: AmurMedia.ru

Нового ректора выбрали в ТОГУ

На этот пост претендовали два кандидата: Сергей Иванченко и Николай Сорокин.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 15 февраля, AmurMedia.

В Тихоокеанском государственном университете состоялась конференция трудового коллектива и учащихся вуза по выборам ректора. Большинством голосов на этот пост уже в четвертый раз избран Сергей Иванченко. Делегаты от факультетов, управлений и подразделений ТОГУ, а также студенты голосовали за одну из двух кандидатур: действующего ректора ТОГУ Сергея Иванченко и проректора по научной работе ТОГУ Николая Сорокина, сообщили ИА AmurMedia в пресс-центре ТОГУ.

Результаты озвучил председатель счетной комиссии Юрий Пикалов. За Сергея Иванченко проголосовало 179 (81%) делегатов конференции. Единственный конкурент Сергея Николаевича на должность Николай Сорокин набрал 23 голоса (10%). 20 бюллетеней (9%) признано недействительными.

Конференция постановила считать Сергея Иванченко избранным на должность ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Тихоокеанский государственный университет сроком на 5 лет.

Сергей Иванченко, обращаясь к делегатам конференции после подведения итогов, поблагодарил Николая Сорокина за достойную конкуренцию и выразил слова признательности представителям коллектива университета и студенческой молодежи, поддержавших его кандидатуру. Вновь избранный ректор отметил, что в ближайшие 5 лет ТОГУ предстоит решать новые масштабные задачи. И все цели непременно будут достигнуты, ведь в университете работает настоящая команда профессионалов.

Сергей Иванченко занимает должность ректора Тихоокеанского государственного университета с 2002 года.

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