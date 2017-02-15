Отслуживших свое полицейских и спасателей во Владивостоке выселяют на улицу

Владивосток, 15 февраля, PrimaMedia.

Администрация Владивостока выселяет из временных жилых помещений граждан, имеющих право на жилищное обеспечение по линии МВД или МЧС. Отслужившее свое полицейские и спасатели в период ожидания жилья от своих ведомств фактически оказываются на улице. Об этом говорится в отчете уполномоченного по правам человека в Приморском крае Валерия Розова, представленном на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания региона, сообщает ИА PrimaMedia.

«До отставки в 2011 году я 28,5 лет отслужил в УМВД РФ по Приморскому краю, прошел три войны — Афганистан, Таджикистан, Чечня. В 2004 году по ходатайству УМВД Владивостока администрация города предоставила мне жилое помещение площадью 17 кв. метров для временного проживания. А летом 2016 года мэрия обратилась с иском в суд о выселении меня и моей супруги из занимаемого жилого помещения. Иск был удовлетворен», — пожаловался в аппарат уполномоченного отставной полицейский. В такую ситуацию, как оказалось, попали и многие другие бывшие сотрудники МВД.

Согласно данным на 1 июля 2016 года, на учете лиц, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в УМВД РФ по Приморскому краю состоит 850 человек.

Между тем, в УМВД РФ по Приморскому краю жилой фонд для предоставления жилых помещений по договорам социального найма отсутствует, строительство жилья фактически не осуществляется. Предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья тоже проблематично. Так, по состоянию на 15 июля 2016 года на учет для получения единовременной социальной выплаты принято более тысячи сотрудников УМВД и граждан, уволенных со службы в органах внутренних дел. Но в период с 2012 по 2015 годы такую выплату получили всего 54 семьи сотрудников.

«Разрешение проблемы жилищного обеспечения сотрудников и пенсионеров МВД в крае невозможно без дополнительного финансирования, — подчеркивает уполномоченный по правам человека в Приморье Валерий Розов. — В 2016 году на получение социальных выплат могли претендовать граждане, поставленные на учет еще в 2012 году. Получается, что выселенный из жилого помещения сотрудник МВД, принятый на учет лишь в 2015 году, в случае сохранения существующей тенденции, вынужден будет несколько лет провести на улице».

По словам Розова, столь же остро в Приморском крае стоит проблема жилищного обеспечения сотрудников МЧС России, в том числе отставных пожарных. На учете состоит 196 сотрудников, но с 2013 года по настоящее время лишь один сотрудник противопожарной службы получил положенную социальную выплату для приобретения жилья.