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09:36 (мск), источник: VN.RU

Оперная прима отказалась от гонорара в Новосибирске

Звезда мировых оперных сцен, известная певица Юлия Новикова выступит в Новосибирской филармонии в начале марта.

Прима примет участие в благотворительном концерте «Посвящение консерватории». Вместе с ней в этот вечер на сцену выйдут скрипач-виртуоз Михаил Симонян, солист Венской и Метрополитен-опера Дмитро Попов, Новосибирский академический симфонический оркестр и сингапурский дирижер Даррелл Анг. Все музыканты выступят без гонорара.

— В проекте «Посвящение консерватории» Новосибирская филармония выступает в качестве благотворителя наравне с солистами и дирижером, — говорит генеральный директор Новосибирской филармонии Бейбит Мухамедин. — Мы бесплатно предоставляем зал для проведения концерта, наш ведущий коллектив — Новосибирский академический симфонический оркестр — выступает без гонорара.

Бейбит Мухамедин считает, что участие филармонии в таких акциях вполне оправдано.

—  Во-первых, это жест признательности вузу, в котором я сам получил высшее базовое музыкальное образование, из стен которого вышли порядка 90% музыкантов нашей филармонии. Во-вторых, я вижу этот концерт, как начало нового витка отношений филармонии и консерватории — намного более близких, доверительных и плодотворных, — объяснил гендиректор филармонии Новосибирска.

Отметим, что мировой успех Юлии Новиковой принесло участие в трансляции проекта «Риголетто в Мантуе» в 2010 году. Сценическим партнером певицы выступил легендарный Пласидо Доминго. Он исполнил заглавную партию, а Юлия Новикова — партию Джильды, дочери Риголетто.

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