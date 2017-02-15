Оперная прима отказалась от гонорара в Новосибирске
Звезда мировых оперных сцен, известная певица Юлия Новикова выступит в Новосибирской филармонии в начале марта.
Звезда мировых оперных сцен, известная певица Юлия Новикова выступит в Новосибирской филармонии в начале марта.
Прима примет участие в благотворительном концерте «Посвящение консерватории». Вместе с ней в этот вечер на сцену выйдут
— В проекте «Посвящение консерватории» Новосибирская филармония выступает в качестве благотворителя наравне с солистами и дирижером, — говорит генеральный директор Новосибирской филармонии Бейбит Мухамедин. — Мы бесплатно предоставляем зал для проведения концерта, наш ведущий коллектив — Новосибирский академический симфонический оркестр — выступает без гонорара.
Бейбит Мухамедин считает, что участие филармонии в таких акциях вполне оправдано.
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Отметим, что мировой успех Юлии Новиковой принесло участие в трансляции проекта «Риголетто в Мантуе» в 2010 году. Сценическим партнером певицы выступил легендарный Пласидо Доминго. Он исполнил заглавную партию, а Юлия Новикова — партию Джильды, дочери Риголетто.