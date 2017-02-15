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09:50 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму до 5 градусов мороза, снег

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости (Крым). 15 февраля в Крыму ожидается переменная облачность, сильный ветер и снег. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

По прогнозам синоптиков, в среду температура воздуха ночью составит 3−8 градусов ниже нуля, днем до —5. Ветер северо-западный 10−15, местами 20−25 м/с.

В Симферополе сильный снег, метель, гололедица. Ветер северо-западный 10−15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью от —2 до —4 градусов, днем до —2.

В Севастополе облачно, снег зарядами, ночью метель, на дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем северный, 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 градуса ниже нуля, днем от 0 до +2.

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