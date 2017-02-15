В Крыму до 5 градусов мороза, снег

По прогнозам синоптиков, в среду температура воздуха ночью составит 3−8 градусов ниже нуля, днем до —5. Ветер северо-западный 10−15, местами 20−25 м/с.

В Симферополе сильный снег, метель, гололедица. Ветер северо-западный 10−15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью от —2 до —4 градусов, днем до —2.