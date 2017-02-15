В Крыму до 5 градусов мороза, снег
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости (Крым). 15 февраля в Крыму ожидается переменная облачность, сильный ветер и снег. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости (Крым). 15 февраля в Крыму ожидается переменная облачность, сильный ветер и снег. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, в среду температура воздуха ночью составит 3−8 градусов ниже нуля, днем до —5. Ветер
В Симферополе сильный снег, метель, гололедица. Ветер
В Севастополе облачно, снег зарядами, ночью метель, на дорогах гололедица. Ветер ночью