Снег и метель в Волгограде прекратятся, а температура воздуха понизится

По сообщениям синоптиков Волгоградского ЦГМС, 15 февраля в городе продолжатся снег и метель. Но холод отступит: днем столбик термометра опустится лишь до −2…−4ºС.

16 февраля, в четверг, ночью пойдет снег и метель, а днем осадков не ожидается. Ночью −9…−11ºС, днем −5…−7ºС.

17 февраля, в пятницу, выпадение осадков прекратится, но температура понизится. Ночью до -17ºС, днем −7…−9ºС.