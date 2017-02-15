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09:37 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Снег и метель в Волгограде прекратятся, а температура воздуха понизится

Еще два дня, по данным синоптиков Волгоградского ЦГМС, в Волгограде будет идти снег.

По сообщениям синоптиков Волгоградского ЦГМС, 15 февраля в городе продолжатся снег и метель. Но холод отступит: днем столбик термометра опустится лишь до −2…−4ºС.

16 февраля, в четверг, ночью пойдет снег и метель, а днем осадков не ожидается. Ночью −9…−11ºС, днем −5…−7ºС.

17 февраля, в пятницу, выпадение осадков прекратится, но температура понизится. Ночью до -17ºС, днем −7…−9ºС.

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