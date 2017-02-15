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09:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Южном Урале появятся общественные экоинспекторы

ЧЕЛЯБИНСК, 15 февраля, РИА ФедералПресс. Росприроднадзор и региональная Общественная палата Челябинской области сформируют состав общественных экологических инспекторов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Такое решение было принято участниками круглого стола по взаимодействию некоммерческих экологических организаций с надзорными органами в рамках общественного экологического контроля.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что создание института общественных инспекторов — крайне необходимая мера.

На сегодняшний день штат регионального экологического надзора не позволяет оперативно охватывать все проблемные точки, а общественные контролеры могли бы помочь в решении вопроса, отметила замминистра экологии региона Лидия Рахимова.

«Сегодня общественный контроль выходит на передний план. Нам необходимы помощники, соратники. Общественный инспектор по своему статусу находится близко к государственным органам. Поэтому он может быть участником рейда, а может быть и свидетелем в суде, если наступили последствия этого рейда», — рассказал руководитель управления Росприроднадзора региона Виталий Курятников. Отметим, стать общественным инспектором сможет не каждый.

Претенденты должны быть совершеннолетними, не судимыми и постоянно проживать на территории Челябинской области, плюсом будет профильное образование. Все претенденты будут обязаны пройти собеседование. Удостоверение общественного инспектора будет выдаваться на срок от одного года до трех лет.

Напомним, ранее «ФедералПресс» писал, что в совместные экологические рейды с Росприроднадзором отправятся Активисты челябинского штаба ОНФ.

Общественники вместе с профильными специалистами ведомства готовы проверять сигналы неравнодушных граждан на местах. Первым делом активисты и представители Росприроднадзора займутся мониторингом транспортного потока.

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