Ребенок за рулем: 13-летний мальчик стал звездой соцсетей, гоняя на 110 км/ч по Челябинску

Подросток, разъезжающий по Челябинску со скоростью более 100 км/ч на элитных иномарках отца, стал звездой соцсетей, собрав более 21 тыс. подписчиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Юному челябинцу всего 13 лет, однако он не устает удивлять своих подписчиков в соцсети захватывающими видео. На одном он катается днем по проселочной дороге за рулем Lexus, на другом — разгоняется до 100 км/ч по улице Курчатова, управляя шикарным автомобилем Mercedes. Но больше всего просмотров набрал ролик, где мальчик ставит личный рекорд, пролетая на скорости 110 км/ч по улице Братьев Кашириных на Audi.