Кировку протестирует каскадёр

Главную пешеходную улицу Челябинска сегодня проверят на доступность для инвалидов. Делать это будет каскадёр, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На инвалидной коляске он попробует проехать по Кировке и посетить несколько зданий. Авторы идеи — активисты «Молодой гвардии» — решили не подключать к мониторингу людей с ограничениями здоровья. По итогам проверки будет составлен список недочётов (если такие имеются), его направят в надзорные органы.