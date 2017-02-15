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09:48 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Кировку протестирует каскадёр

Кировку в Челябинске проверят на доступность для инвалидов.

Главную пешеходную улицу Челябинска сегодня проверят на доступность для инвалидов. Делать это будет каскадёр, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На инвалидной коляске он попробует проехать по Кировке и посетить несколько зданий. Авторы идеи — активисты «Молодой гвардии» — решили не подключать к мониторингу людей с ограничениями здоровья. По итогам проверки будет составлен список недочётов (если такие имеются), его направят в надзорные органы.

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