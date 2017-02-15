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09:57 (мск), источник: NewsKo

Пермские власти сняли ограничения на социальные проездные для иногородних студентов

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, принято решение отменить ограничения, связанные с местом жительства студентов.

Соответствующие изменения городские власти планируют внести уже в скором времени. Таким образом, социальными проездными смогут пользоваться не только студенты с пермской пропиской, но и иногородние студенты, которых в Перми проживает от 5 до 15 тыс. человек.

Также администрацией города прорабатывается вопрос внедрения проездных с разным количеством поездок: 60, 90, 120. При этом, независимо от количества поездок льготная стоимость проезда в общественном транспорте не изменится и составит 12 руб. Остальные восемь рублей будет доплачивать городской бюджет за каждую поездку.

В будущем пермские власти планируют ввести так называемый «льготный электронный кошелёк», который позволит доплачивать за проезд те же 12 руб. за поездку, если лимит поездок на проездном закончится раньше времени.

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