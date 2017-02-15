В Волгограде еще 900 школьников получат бесплатное двухразовое питание

ообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской Думы, кроме льготной категории детей с ограниченными возможностями здоровья питание начнут предоставлять и детям-инвалидам.

«Двухразовое бесплатное питание будет предоставляться школьникам льготной категории, обучающимся по очной форме, из расчета 65 рублей в день. По предварительным расчетам, на реализацию данного проекта из бюджета Волгограда будет дополнительно направлено 5 650 600 рублей», — добавили в Думе.

Отметим, что в настоящее время двухразовым бесплатным питанием обеспечиваются учащиеся специальных, т.е. коррекционных, классов на основании решения гордумы, принятого в 2007 году. Новый проект решения предлагает сохранить эту меру соцподдержки, а также расширить перечень получателей.