Работа калининградского аэропорта «Храброво» приостановлена из-за густого тумана
В Калининграде приостановлена работа аэропорта «Храброво»
В Калининграде приостановлена работа аэропорта «Храброво»
«С 08:00 часов
На данный момент задержан прилет рейсов SU 1000 и SU 1002 из Москвы (Шереметьево) и рейса FV 6323/SU6323 из
На вылет с связи с неприбытием воздушных судов задерживаются рейсы SU1001 и SU 1003 в Москву (Шереметьево) и рейс FV 6324/SU6324 до
По метеопрогнозу улучшение погодных условий ожидается после 12:00 часов.