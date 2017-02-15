Работа калининградского аэропорта «Храброво» приостановлена из-за густого тумана

«С 08:00 часов 15.02.2017 г. работа аэропорта “Храброво” временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями. Аэропорт не принимает самолеты из-за ограниченной видимости. Из-за густого тумана видимость на взлетно-посадочной полосе составляет 100−150 метров, что недостаточно для осуществления посадки воздушных судов», — указано в сообщении на сайте аэропорта.

На данный момент задержан прилет рейсов SU 1000 и SU 1002 из Москвы (Шереметьево) и рейса FV 6323/SU6323 из Санкт-Петербурга. Задержка составит до 3 часов — до 11:40 и 11:20 соответственно.

На вылет с связи с неприбытием воздушных судов задерживаются рейсы SU1001 и SU 1003 в Москву (Шереметьево) и рейс FV 6324/SU6324 до Санкт-Петербурга.

По метеопрогнозу улучшение погодных условий ожидается после 12:00 часов.