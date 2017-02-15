«Оттепель» началась в Третьяковской галерее

По словам генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, в экспозицию вошли 500 произведений из более чем 30 музейных и частных собраний.

Масштабная выставка «Оттепель», посвященная эпохе 1950−1960-х годов, открылась в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу 14 февраля. Для широкой публики выставка начнет работать 16 февраля.

«Это первая выставка такого рода. Это выставка, которая представляет уникальную эпоху — эпоху с невероятным потенциалом, эпоху, устремленную в будущее. Хотелось, чтобы экспозиция передала тот дух подъема, открытости свободы, которым эта эпоха была проникнута», — цитирует Трегулову ТАСС.

Она также добавила, что кураторы выставки Кирилл Светляков, Анастасия Курляндцева, Юлия Воротынцева работали над ее созданием около трех лет.

Экспозиция представляет собой единую инсталляцию, в которую интегрированы произведения живописи и графики, скульптура, предметы быта, образцы дизайна, видеопроекции с фрагментами художественных фильмов и документальными кадрами. Семь тематических разделов выставки демонстрируют важнейшие феномены эпохи.

«Разговор с отцом» посвящен диалогу поколений в послевоенном СССР. Две главные темы — правда о войне и правда о лагерях.

«Лучший город Земли» раскрывает тему города как места соприкосновения частной жизни и общественной.

Раздел «Международные отношения» расскажет о противостоянии двух сверхдержав, СССР и США, холодной войне, гонке вооружений и угрозе ядерного уничтожения.

«Новый быт» иллюстрирует программу по созданию комфортного частного быта, процесс воспитания у граждан «правильного» вкуса.

«Освоение» предлагает разговор о «романтике дальних странствий» освоения целины.

«Атом — космос» демонстрирует, как массовость высшего образования и развитие научных институтов героизировала студентов и ученых.

Раздел «В коммунизм!» посвящен отражению научных достижений в работах оттепельных художников, футуристическим настроениям, схожим с общим фоном первого революционного десятилетия.