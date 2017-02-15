Китайцы объединили в стаю тысячу дронов

Инженеры китайской компании Ehang сумели объединить в группу одну тысячу дронов. Как сообщает Global Times, демонстрация группы дронов состоялась на ежегодном фестивале фонарей в Гуанчжоу в провинции Гуандун. Беспилотниками управлял один инженер с помощью одного пульта. Во время полета дроны образовали шесть разных формаций.

Несколько компаний и исследовательских организаций в мире сегодня занимаются разработкой алгоритмов управления большими группами дронов. Такие алгоритмы позволят нескольким сотням беспилотников под управлением одного-двух человек вести подробную разведку местности или прорывать системы противовоздушной обороны противника. До сих пор специалистам удавалось поднять в воздух группу из ста дронов.