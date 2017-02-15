Китайцы объединили в стаю тысячу дронов
В полете аппараты последовательно образовали шесть фигур.
В полете аппараты последовательно образовали шесть фигур.
Инженеры китайской компании Ehang сумели объединить в группу одну тысячу дронов. Как сообщает Global Times, демонстрация группы дронов состоялась на ежегодном фестивале фонарей в Гуанчжоу в провинции Гуандун. Беспилотниками управлял один инженер с помощью одного пульта. Во время полета дроны образовали шесть разных формаций.
Несколько компаний и исследовательских организаций в мире сегодня занимаются разработкой алгоритмов управления большими группами дронов. Такие алгоритмы позволят нескольким сотням беспилотников под управлением
Китайские инженеры использовали квадрокоптеры Ghostdrone 2.0. Как отмечает издание, инженерам Ehang, поднявшим в воздух группу из тысячи беспилотников, удалось установить рекорд Гиннесса. Постепенно взлетевшие беспилотники в воздухе последовательно образовали несколько светящихся фигур и иероглифических надписей. При этом некоторые дроны очень близко пролетали друг к другу.
В середине января текущего года стало известно, что Управление стратегических возможностей министерства обороны США совместно с командованием авиационных систем ВМС провело испытания миниатюрных беспилотников Perdix. Эти аппараты были запущены с трех истребителей F/A-18 Super Hornet. В общей сложности с самолетов сбросили 103 аппарата, которые затем объединились в стаю.
Во время испытаний беспилотников Perdix военные проверяли способность аппаратов самостоятельно объединяться в группы, выбирать «лидера», распределять роли и заменять друг друга в случае потерь. Все проверки признаны успешными.
Василий Сычёв