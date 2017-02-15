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13:34 (мск), источник: N + 1

Китайцы объединили в стаю тысячу дронов

В полете аппараты последовательно образовали шесть фигур.

Инженеры китайской компании Ehang сумели объединить в группу одну тысячу дронов. Как сообщает Global Times, демонстрация группы дронов состоялась на ежегодном фестивале фонарей в Гуанчжоу в провинции Гуандун. Беспилотниками управлял один инженер с помощью одного пульта. Во время полета дроны образовали шесть разных формаций.

Несколько компаний и исследовательских организаций в мире сегодня занимаются разработкой алгоритмов управления большими группами дронов. Такие алгоритмы позволят нескольким сотням беспилотников под управлением одного-двух человек вести подробную разведку местности или прорывать системы противовоздушной обороны противника. До сих пор специалистам удавалось поднять в воздух группу из ста дронов.

Китайские инженеры использовали квадрокоптеры Ghostdrone 2.0. Как отмечает издание, инженерам Ehang, поднявшим в воздух группу из тысячи беспилотников, удалось установить рекорд Гиннесса. Постепенно взлетевшие беспилотники в воздухе последовательно образовали несколько светящихся фигур и иероглифических надписей. При этом некоторые дроны очень близко пролетали друг к другу.

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В середине января текущего года стало известно, что Управление стратегических возможностей министерства обороны США совместно с командованием авиационных систем ВМС провело испытания миниатюрных беспилотников Perdix. Эти аппараты были запущены с трех истребителей F/A-18 Super Hornet. В общей сложности с самолетов сбросили 103 аппарата, которые затем объединились в стаю.

Во время испытаний беспилотников Perdix военные проверяли способность аппаратов самостоятельно объединяться в группы, выбирать «лидера», распределять роли и заменять друг друга в случае потерь. Все проверки признаны успешными.

Василий Сычёв

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