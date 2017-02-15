Сборная Калининградской области пробилась в ¼ финала Высшей лиги КВН
В Москве 14 февраля в соревнованиях 1/8 финала Высшей лиги КВН Сборная Калининградской области стала третьей, набрав 9,6 балла, что обеспечило ей выход в ¼ финала.
В Москве 14 февраля в соревнованиях 1/8 финала Высшей лиги КВН Сборная Калининградской области стала третьей, набрав 9,6 балла, что обеспечило ей выход в ¼ финала.
Команды сыграли 3 конкурса: приветствие, триатлон и музыкальный фристайл. По результатам игры в ¼ финала прошли команды: «Спарта» (Астана), «Проигрыватель» (ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбов), Сборная Калининградской области.
Результат игры.
«Спарта», Астана — 11 баллов.
«Проигрыватель», ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбов — 9,7 балла.
Сборная Калининградской области, Калининград — 9,6 балла.
Сборная вузов ГУУ и МИСиС, Москва — 9,5 балла.
«Приказ 390», ФСИН России — 9,5 балла.
«НАТЕ», ст. Брюховецкая, Краснодраский край — 8,3 балла.
Игру судили: Константин Эрнст, Юлий Гусман, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Михаил Галустян, Константин Лароненко. Ведущий: Александр Масляков.
Эфир игры состоится 26 февраля, в 22:30 по времени Москвы, на Первом канале.