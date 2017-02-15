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11:37 (мск), источник: КалининградLive

Сборная Калининградской области пробилась в ¼ финала Высшей лиги КВН

В Москве 14 февраля в соревнованиях 1/8 финала Высшей лиги КВН Сборная Калининградской области стала третьей, набрав 9,6 балла, что обеспечило ей выход в ¼ финала.

Команды сыграли 3 конкурса: приветствие, триатлон и музыкальный фристайл. По результатам игры в ¼ финала прошли команды: «Спарта» (Астана), «Проигрыватель» (ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбов), Сборная Калининградской области.

Результат игры.

«Спарта», Астана — 11 баллов.

«Проигрыватель», ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбов — 9,7 балла.

Сборная Калининградской области, Калининград — 9,6 балла.

Сборная вузов ГУУ и МИСиС, Москва — 9,5 балла.

«Приказ 390», ФСИН России — 9,5 балла.

«НАТЕ», ст. Брюховецкая, Краснодраский край — 8,3 балла.

Игру судили: Константин Эрнст, Юлий Гусман, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Михаил Галустян, Константин Лароненко. Ведущий: Александр Масляков.

Эфир игры состоится 26 февраля, в 22:30 по времени Москвы, на Первом канале.

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