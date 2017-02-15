Курс енототерапии разработали в Екатеринбургском зоопарке для детей с инвалидностью

Психологическую помощь детям оказывают сурикаты и еноты, которых специально обучают для контакта с инвалидами, сообщил в среду корреспонденту ТАСС специалист зоопарка Игорь Пермяков.

«Существует иппотерапия, дельфинотерапия, мы решили разработать енототерапию для детей, страдающих различными заболеваниями. Для этого обучали сурикатов и енотов общаться с такой категорией детей. Пушистые помощники не только помогают открывать инвалидам окружающий мир, но также помогают им в социализации», — сказал Пермяков.

По его словам, для общения с животными сотрудники зоопарка набирают группу из 7−8 человек. «В специальной игровой комнате дети учатся общаться с животными, гладить их, передавать друг другу. На таких занятиях, например, дети, страдающие аутизмом, раскрываются, начинают улыбаться, полны энергии и сил. По словам взрослых, после такой терапии подростки с инвалидностью становятся более открытыми и начинают доверять друг другу», — отметил собеседник агентства.

По словам уральского психолога Ивана Карнауха, одна из проблем детей с инвалидностью — их социализация в обществе. Общение с животными, отмечает психолог, идеальный вариант для решения этой проблемы.