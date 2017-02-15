Плачущая малолетняя девочка пробежала 4 километра по Волгограду в поисках близких, пока на нее обратили внимание

Как сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 12 февраля Наталья Александровна, проезжая вместе с мужем на автомашине по проспекту Ленина, заметила маленькую девочку, которая бежала по обочине проезжей части. Дело было в районе остановки общественного транспорта «ЦПКиО».

Волгоградка развернула машину на ближайшем перекрестке и подъехала к заплаканному ребенку. Женщина, сама мама двоих детей, спросила у девочки, почему в такое позднее время она находится одна.

Ребенок рассказал, что в этот вечер она вместе со своей тетей и сестрами приехала в цирк. Когда представление было закончено, в фойе девочка потеряла из виду своих родственников и решила самостоятельно добраться до дома.

Наталья Александровна привезла 8-летнюю девочку домой, на улицу Кустанайскую, о чем сообщила полицейским. С родителями малолетнего ребенка инспекторы ПДН провели профилактическую беседу.

Андрей Сицский в присутствии руководителей полицейских подразделений вручил Наталье Александровне грамоту и ценный подарок.

Стоит отметить, что плачущий малолетний ребенок почти 4 километра пробежал по центру города, но только лишь один неравнодушный человек обратил на нее внимание.