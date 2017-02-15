В Самаре проходят профилактические мероприятия «Пристегни себя и ребенка!»
С начала 2017 года в городе Самаре произошло 16
С начала 2017 года в городе Самаре произошло 16
Игнорирование ремней безопасности и детских удерживающих устройств — это большая опасность. Данные пассивные средства необходимы для обеспечения безопасности пассажиров автомобиля, и уменьшают риск травматизма соответственно на 45−55% и 60−95%.
Для снижения тяжести последствий ДТП, в том числе с участием несовершеннолетних пассажиров, Госавтоинспекцией города Самары в течение февраля 2017 года во всех районах города возле образовательных учреждений проводятся профилактические мероприятия «Пристегни себя и ребенка!».
В ходе проведения этих мероприятий сотрудники ГАИ с детьми и
В отношении нарушителей инспекторами полка ДПС вынесено 5 постановлений об административных правонарушениях. С участниками дорожного движения были проведены 32 профилактические беседы о недопущении нарушений Правил дорожного движения, были розданы наглядные агитационные материалы по профилактике