В Самаре проходят профилактические мероприятия «Пристегни себя и ребенка!»

Игнорирование ремней безопасности и детских удерживающих устройств — это большая опасность. Данные пассивные средства необходимы для обеспечения безопасности пассажиров автомобиля, и уменьшают риск травматизма соответственно на 45−55% и 60−95%.

Для снижения тяжести последствий ДТП, в том числе с участием несовершеннолетних пассажиров, Госавтоинспекцией города Самары в течение февраля 2017 года во всех районах города возле образовательных учреждений проводятся профилактические мероприятия «Пристегни себя и ребенка!».

В ходе проведения этих мероприятий сотрудники ГАИ с детьми и родителями-водителями проводят профилактические беседы о правильной перевозке несовершеннолетних пассажиров в транспортных средствах. Так же родителям разъясняются правила дорожного движения и санкции Кодекса об административных правонарушениях РФ.