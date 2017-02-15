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12:20 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде планируется построить 18 новых школ

В рамках областной программы, рассчитанной на 2016 — 2025 годы, в Нижнем Новгороде планируется построить 18 новых школ на 16 тыс. 575 мест.

Кроме того, построят 14 пристроев к школам на 5 тыс. 400 мест. Об этом на заседании постоянной комиссии городской думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре сообщил директор департамента строительства Юрий Щеголев.

Так же он отметил, что строительство двух новых школ может начаться в Нижнем Новгороде уже в этом году. В феврале должна завершиться экспертиза проекта школы на проспекте Гагарина, в марте — школы в микрорайоне Цветы. Именно их строительство муниципалитет хотел бы начать в 2017 году при наличии финансирования.

«В настоящее время зарегистрирован земельный участок для строительства школы в микрорайоне Юг. Кроме этого выбран свободный от прав третьих лиц земельный участок для строительства школы на улице Машинной. Муниципалитет намерен разработать проекты этих школ в 2017 году с тем, чтобы приступить к строительству в 2018 году», — рассказал Юрий Щеголев.

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