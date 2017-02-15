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12:18 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Международный форум «Образование России» пройдет в Казани

(Город Казань KZN.RU, 15 февраля). Со 2 по 4 марта в Казани пройдет Международный форум «Образование России» — «EDU Russia».

Участниками мероприятия станут руководители органов исполнительной власти субъектов России, осуществляющих управление в сфере образования, известные российские и зарубежные деятели системы образования, а также все, кто заинтересован в современных образовательных технологиях.

В рамках форума планируется обсудить вызовы и тренды современного отечественного образования, поднять актуальные вопросы и найти интересные решения к ним. Темы деловой программы затронут как традиционные вопросы качества дошкольного, школьного и высшего образования, так и новые современные направления — электронное образование, цифровой образовательный контент.

Стоит отметить, что на форуме с лекцией «Школа умерла, да здравствует школа» выступит российский и шведский скрипач, лектор-музыковед, искусствовед, педагог, культуролог, писатель-публицист, поэт Михаил Казиник.

В последний день форума «EDU Russia» его участники посетят общеобразовательные учреждения Казани, включая эксклюзивный мастер-класс Джея Литмана в Международной школе Казани.

Узнать подробнее о мероприятии, ознакомиться с деловой программой, спикерами можно на сайте форума, сообщается на сайте Минобрнауки РТ.

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