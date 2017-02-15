Волгоградцы смогут использовать транспортную карту как проездной

«С 1 марта электронная транспортная карта начнет работу в новом формате. Помимо привычной оплаты за проезд пассажиры получат возможность использовать ее в качестве проездного билета на месяц. Теперь пассажирам нет необходимости ежемесячно приобретать старый бумажный проездной, а достаточно любым удобным способом пополнять карту в соответствии с выбранным тарифом», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Тарифы на проездные билеты останутся прежними:

— Автобус — 900 рублей.

— Трамвай или троллейбус — 950 рублей.

— Трамвай + скоростной трамвай — 1100 рублей.

— Троллейбус + трамвай + скоростной трамвай — 1350 рублей.

Купить транспортную карту и записать на нее тариф проездного билета можно в киосках «Союзпечать», отделениях Почты России, точках «Метроэлектротранса». Пополнить счет можно в 15-ти отделениях Сбербанка.