Пожарный из Мангистау в одиночку воспитывает пятерых детей

Его супруга год назад обратилась в больницу с жалобой на боли в горле, врачи решили, что недомогания появились из-за нездорового зуба. Сделали операцию, и через день женщина умерла.

Теперь мужчина сам справляется с хозяйством и детьми, пишет «Тумба».

К счастью, Кенжебай не один, помогают родственники, они живут рядом и всегда готовы помочь.

Самая старшая дочь Мадина учится в 6 классе. Младшему сыну Дидару всего два года.

Мужчина понимает, что детям психологически сложно. Молодой отец старается окутать детей любовью так, чтобы они легче перенесли утрату.

Здесь не последнюю роль сыграло образование Хожаева — он заочно отучился на педагога. Имеет опыт работы учителя физкультуры в школе, был в свое время и строителем.

Мадина и Гульжан — погодки, они самые старшие и ответственные в семье, в свои годы понимают ситуацию и стараются быть опорой для отца, чтобы он, уставший от работы, где почти ежедневно рискуют жизнями, дома чувствовал себя максимально спокойно.

Вечером все члены семьи могут собраться вместе, отца встречают у порога, ловят каждый его жест и хвалятся оценками.

Квартира у Хожаевых небольшая, но для детей созданы все условия. Повод гордиться ребятами у Кенжебая есть: мало того, что все организованные, дисциплинированные, так еще и способные как к учебе, так и к спорту.

Мадина показывает результаты в баскетболе, в школе на хорошем счету, Айдар вообще, что называется, круглый отличник. Все вместе помогают освоить азы школьной программы маленькой Фаризе, которая скоро пойдет в первый класс.

«Для меня сейчас самое главное, чтобы дети были здоровы. Здоровье, как я теперь точно знаю, — бесценный подарок, который нужно беречь, как зеницу ока. Кто же мог подумать, что из-за больного зуба можно потерять жизнь. Я стараюсь проявить максимум внимания к своим детям, потому что любой нормальный отец должен заботиться о них, должен стараться наставить на путь истинный, сделать все, чтобы они не чувствовали себя ущербными в этой жизни», — говорит Кенжебай.

Утром он спешит на работу, любит ее, говорит — призвание. Мужчина старается не опаздывать, хотя знает, что его поймут, поддержат.

«Кенжебай — очень скромный человек, ответственный, исполнительный, трудолюбивый, пользуется уважением, и с этикой у него все в порядке», — отзывается о своем сотруднике начальник пожарной части № 5 Мунайлинского района, подполковник гражданской защиты Оразбек Саиков.

Он говорит, что для Кенжебая, борющегося с красным петухом уже десять лет, работа много значит.

«Конечно, главное — спасти людей», — говорит Хожаев. На его счету немало спасенных человек, которые сейчас при встрече жмут ему руку.