Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Самая тяжелая женщина в мире отправилась на лечение
Греф рассказал о последствиях массовой скупки валюты Минфином
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Нюша впервые показала жениха (фото)
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
Известный российский спортсмен покалечил экс-жену
«Это было высшим унижением для Меркель»: СМИ о поступке Путина
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
«Провокация или демонстрация?»: СМИ о визите Путина в ЕС
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
9Колесница для королевских похорон
10Авария на крупнейшей в США плотине
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
11:37 (мск), источник: ТАСС

Местонахождение третьего участника нападения на инкассаторов в Москве установлено

Ранее был задержан один подозреваемый.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Следователи установили предполагаемое местонахождение третьего участника нападения на инкассаторов в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Читайте также
Задержан один из подозреваемых в нападении на инкассаторов в Москве

Ранее был задержан один подозреваемый. «В настоящее время установлено предположительное местонахождение третьего соучастника, принимаются меры по его задержанию», — сказала она.

Днем 14 февраля вблизи улицы Римского-Корсакова трое мужчин напали на инкассаторов, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей. В результате перестрелки один из нападавших был ликвидирован, а его соучастники скрылись с места происшествия. Деньгами завладеть им не удалось.

Вечером того же дня во время проведения совместной спецоперации сотрудников Главного следственного управления СК РФ по Москве, столичной полиции и бойцов Росгвардии задержан один из подозреваемых в нападении на сотрудников инкассации. Установлено, что он получил ранение, однако с места происшествия скрылся. В настоящее время задержанный находится в больнице. Следственные действия с ним начнутся после оказания необходимой помощи.

По факту нападения на инкассаторов уголовное дело расследуется по трем статьям УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц», «Разбой», «Незаконное хранение оружия».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Глава Карелии Худилайнен объявил о решении досрочно сложить полномочия
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Володин о Трампе и Крыме: «Дождемся прямых слов президента США»
Разведка Южной Кореи: Ким Чен Нам просил брата пощадить его
Маккейн заявил о российских ракетах как угрозе для армии США
Цены на нефть снижаются из-за роста запасов в США
СМИ: на Алтае обнаружили обломок разбившегося вертолета
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь