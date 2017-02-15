Местонахождение третьего участника нападения на инкассаторов в Москве установлено

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Следователи установили предполагаемое местонахождение третьего участника нападения на инкассаторов в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Задержан один из подозреваемых в нападении на инкассаторов в Москве

Ранее был задержан один подозреваемый. «В настоящее время установлено предположительное местонахождение третьего соучастника, принимаются меры по его задержанию», — сказала она.

Днем 14 февраля вблизи улицы Римского-Корсакова трое мужчин напали на инкассаторов, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей. В результате перестрелки один из нападавших был ликвидирован, а его соучастники скрылись с места происшествия. Деньгами завладеть им не удалось.

Вечером того же дня во время проведения совместной спецоперации сотрудников Главного следственного управления СК РФ по Москве, столичной полиции и бойцов Росгвардии задержан один из подозреваемых в нападении на сотрудников инкассации. Установлено, что он получил ранение, однако с места происшествия скрылся. В настоящее время задержанный находится в больнице. Следственные действия с ним начнутся после оказания необходимой помощи.

По факту нападения на инкассаторов уголовное дело расследуется по трем статьям УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц», «Разбой», «Незаконное хранение оружия».