Новый суточный рекорд пассажиропотока установлен на МЦК
Всего с начала года «Ласточки» перевезли более 10 млн человек.
Всего с начала года «Ласточки» перевезли более 10 млн человек.
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Московское центральное кольцо (МЦК) перевезло накануне более 331 тыс. человек, что стало новым суточным рекордом пассажиропотока. Об этом сообщили в
«Вчера был установлен новый рекорд: кольцом воспользовались более 331 тыс. пассажиров. А всего с начала года “Ласточки” на МЦК перевезли более 10 млн человек», — уточнили в
МЦК было запущено в сентябре прошлого года. Для пассажиров доступна 31 станция.