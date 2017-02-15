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11:13 (мск), источник: ТАСС

Новый суточный рекорд пассажиропотока установлен на МЦК

Всего с начала года «Ласточки» перевезли более 10 млн человек.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Московское центральное кольцо (МЦК) перевезло накануне более 331 тыс. человек, что стало новым суточным рекордом пассажиропотока. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«Вчера был установлен новый рекорд: кольцом воспользовались более 331 тыс. пассажиров. А всего с начала года “Ласточки” на МЦК перевезли более 10 млн человек», — уточнили в пресс-службе.

МЦК было запущено в сентябре прошлого года. Для пассажиров доступна 31 станция.

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