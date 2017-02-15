В Красноярске «вынужденно» закрылся кризисный центр для жертв насилия

Кризисный центр «Страна общественной заботы», предназначенный для жертв домашнего и сексуального насилия, закрыли. Такое решение приняла руководитель Ольга Суворова.

В небольшом помещении по ул. Северо-Енисейской люди жили, питались и получали различного рода помощь. За все года центр получил только 5 млн рублей бюджетных средств. Деньги пошли на ремонт здания и покупку необходимых вещей. Примечательно, что сами сотрудники и волонтеры все делают на добровольных началах — заработную плату активисты не получают.

Руководитель вспоминает, что только в 2016 году в центре приютили около 200 человек, пострадавших от сексуального или домашнего насилия.

«Мы сейчас можем компенсировать деньги из бюджета только за посетителей, попадающих в центр по социальной гостинице. В отчет мы должны внести документ. подтверждает наличие домашнего конфликта. Без такового про деньги можно забыть. Но парадокс в том, что такой формы в России пока нет», — рассказывает Суворова.

На кризисном центре сейчас висит долг. Общественники задолжали за аренду здания. По словам руководителя организации Ольги Суворовой, ранее она обратилась в мэрию с просьбой освободить центр от арендной платы как социально значимый объект. Ей дали «добро» на словах, однако никаких документов она не подписывала. В итоге сформировался долг, после чего мэрия подала в суд.