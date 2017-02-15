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11:11 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Меланья Трамп получит подарок с Урала

30-летняя жительница Верхней Пышмы Светлана Сапегина сплела бокаловидную розу из бисера по технологии французского бисероплетения для супруги новоизбранного президента США Дональда Трампа.

В беседе с корреспондентом «АиФ-Урал» уральская мастерица рассказала о создании изысканного подарка.

«Американская красавица».

Свой шедевр Светлана назвала «Первая леди» или «Американская красавица». Необычный цветок с лепестками в цветах американского флага в скором времени попадёт в руки первой леди США Меланьи Трамп. Идея подарка появилась после шутливого вопроса супруга Светланы во время предвыборной президентской кампании в США: «Что бы ты подарила Трампу?!» но вопрос всерьёз заинтересоцвал уральскую мастерицу.

«Я давно хотела создать бокаловидную розу. А тут ещё совпало сразу несколько фактов: и избрание в президенты США Дональда Трампа, и то, что его супруга по образованию дизайнер, ещё оказалось, что роза является символом США. После такого стечения обстоятельств я пришла к окончательному решению», — делится Светлана Сапегина.

На создание цветка из бисера у Светланы ушёл ровно месяц: со 2 декабря закипела работа, и спустя четыре недели украшение было полностью готово.

Французское бисероплетение увлекло уралочку ещё в далёком 2007 году на третьем курсе института, где она училась на переводчика. Первые два-три года мастерица плела украшения по книгам, а уже в 2010 сделала свой первый уникальный арт-объект — «Амазонская Лилия».

«Это ежедневная долгая и кропотливая работа. Над созданием розы приходилось сидеть по 12 часов в день. Принцип плетения на словах достаточно прост, но только на словах: через металлическую проволоку пропускается бисер, затем при помощи определённой техники сплетается в нужную форму. За счёт жёсткости проволоки фиксируются элементы украшения», — рассказывает мастерица.

Подарок для Миддлтон.

У Светланы Сапегиной уже есть опыт дарить подарки первым лицам стран — в 2012 году она передала королевской семье Великобритании точную копию свадебного букета жены принца Уильяма Кейт Миддлтон.

«Это произошло во время моей поездки в Англию по обмену опытом между дизайнерами. На одной из официальных встреч мне пообещали передать букет королевской семье. Уже после поездки, находясь дома, я получила благодарственное письмо от секретаря Кейт Миддлтон», — вспоминает Светлана.

Бисероплетение стало для Светланы Сапегиной основным заработком по жизни: девушка проводит мастер-классы, выпустила две книги на эту тематику, сейчас думает о создании третьей.

На днях Светлана получила неожиданное письмо от Генерального консульства США в Екатеринбурге — бокаловидная роза будет вручена первой леди США. Но пока пришло только письменное одобрение. «Ожидайте дальнейших инструкций», — говорится в послании.

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