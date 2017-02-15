«Собрал все в кучу, бред абсолютный», — председатель ПЖСК ««Бухта Квинс» ответила на «претензии» барда Новикова

«Что касается денежных «махинаций» — я просто поражаюсь. Все дело обстояло так: я все эти годы ждала, когда они начнут меня «покупать». Им же проще было бы в 2012 году меня вызвать и сказать — забирайте свои 4 млн и уходите. В 2012 году, пока я людей не знала, я бы наверное, забрала и ушла. Они мне ничего не предлагали, а когда уже восемь человек получили деньги за свои паи и стало известно, что больше денег нет, Шилиманов (Михаил Шилиманов — экс-замминистра экономики Свердловской области, второй фигурант уголовного дела о махинациях со средствами пайщиков «Бухты Квинс», прим.) меня вызывает и говорит: «Зиля Анваровна, вот для вас у Александра Васильевича денюжка лежит — вот пачечка. Приходите, берите и уходите из кооператива». Это было две недели назад. Я сказала: «Знаете, вот если бы в 2012 предложили, я бы забрала, а сейчас у меня люди».

«Я никогда не судилась сама с собой. В 2013 году председателем кооператива был еще Игорь Новиков. После нашего первого пикета в октябре 2012 года около ККТ “Космос” меня исключили из кооператива. Игорь Новиков там провел собрание сам с собой и меня исключил. Я восстанавливалась по суду», — пояснила Булатова Накануне.RU.

Он спросил, а что люди — родственники? Я сказала, что да, уже родственники. Как я могу вообще? Я ему предложила эти деньги, которые якобы для меня, отдать девочке, которая у меня первая в очереди стоит на получение денег, у нее там сложная ситуация: она очень молодая, мама у нее умерла, они с отцом продали свою квартиру и купили две здесь. Мне-то они всегда найдут мои 4 млн", — рассказала Зиля Булатова.

«Мы поговорили и потом я людям, мы же все в чате общаемся, рассказала, что мол наконец-то сегодня меня хотели “купить”. Все сразу “за сколько”? А я: “Задарма!”. Ну и стали шутить, что мол “заломите какую-нибудь цену”. Я тогда Шилиманову говорю: “Михаил Николаевич, 8 млн и меня не будет”. Ну это с подколом таким, я вообще несерьезно ко всему этому отношусь, потому что знаю, что люди абсолютно недостойные, с ними вообще нельзя ни о чем говорить. Сказала ему еще, что “торг уместен”, а он — “передам”. До сих пор молчит, не хотят они меня за 8 млн. Новиков какие-то сплетни собрал и выдает, что я вымогаю и еще что-то там. Если говорить с юридической точки зрения, я свой пай могу хоть за 15 млн предложить, — не хотят, пусть не покупают. Никакое это не вымогательство. Они сказали, что хотят купить, я сказала — покупайте за 8. И никакого криминала здесь нет», — добавила председатель ПЖСК «Бухта Квинс».

В завершении Булатова также пояснила, за что получила 200 тыс руб. и почему написала расписку: «Когда уже начали выдавать деньги людям, меня же не известили и не пригласили в первый день. Я звоню Шилиманову и говорю: “Что вы там делаете за моей спиной? Я — председатель кооператива, я в этом договоре цессии являюсь должником, а вы какие-то сделки за моей спиной совершаете. Вы знаете, что у меня есть люди, у которых паи вообще арестованы приставами и эти сведения только у меня. Они за моей спиной этого человека вызовут, отдадут ему деньги, а я останусь должна приставам”. Тот человек, который входит в кооператив, должен платить вступительный взнос — 10 тыс. руб. — это не я придумала, этот устав писал Игорь Новиков (сын Александра Новикова, прим.), я его не меняла и мы все платили. Когда выходишь — должен заплатить все долги по ежемесячным членским взносам, — это тоже прописано в уставе. В результате, они людей “отпустили”, а у них долги передо мной. Они предложили, чтобы я никакие членские взносы не собирала, а они сами компенсируют и предложили вот эти деньги. Я их взяла, мне то какая разница откуда они берутся. Расписочку написала, — я ж не знаю, снимают они на камеру или записывают все эти разговоры на диктофон, потом подставят меня как-нибудь, начнут шантажировать. Я написала все, для каких целей дали, ничего не вымогала».

Напомним, Александру Новикову предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Речь идет о средствах пайщиков скандального коттеджного поселка «Бухта Квинс». Новиков находится под подпиской о невыезде. Пайщики «Бухты Квинс» намерены выйти на пикет 20 февраля.