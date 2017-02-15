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11:09 (мск), источник: Nakanune.ru

«Собрал все в кучу, бред абсолютный», — председатель ПЖСК ««Бухта Квинс» ответила на «претензии» барда Новикова

Председатель ПЖСК «Бухта Квинс» Зиля Булатова ответила на обвинения худрука екатеринбургского театра Эстрады, барда Александра Новикова, высказанные им на состоявшейся вчера пресс-конференции. Сказанное Новиковым, Булатова охарактеризовала, как «абсолютный бред», передает корреспондент Накануне.RU.

«Собрал все в кучу, бред абсолютный. Я уже сочувствую журналистам, у которых он отнимает уйму времени», — отметила она.

Напомним, накануне Новиков заявил, что инвестор прекратил выкуп паев именно из-за действий председателя ПЖСК «Бухта Квинс», а также, что в ближайшее время инвестор намерен обратиться в полицию с заявлением в отношении Зили Булатовой «о привлечении ее к уголовной ответственности за коммерческий подкуп».

Также худрук театра Эстрады заявил, что Булатова потребовала каждого входящего или выходящего из кооператива платить по 10 тыс. руб., руб., а также якобы требовала с инвестора еще 4 млн руб.

«Я никогда не судилась сама с собой. В 2013 году председателем кооператива был еще Игорь Новиков. После нашего первого пикета в октябре 2012 года около ККТ “Космос” меня исключили из кооператива. Игорь Новиков там провел собрание сам с собой и меня исключил. Я восстанавливалась по суду», — пояснила Булатова Накануне.RU.

«Что касается денежных «махинаций» — я просто поражаюсь. Все дело обстояло так: я все эти годы ждала, когда они начнут меня «покупать». Им же проще было бы в 2012 году меня вызвать и сказать — забирайте свои 4 млн и уходите. В 2012 году, пока я людей не знала, я бы наверное, забрала и ушла. Они мне ничего не предлагали, а когда уже восемь человек получили деньги за свои паи и стало известно, что больше денег нет, Шилиманов (Михаил Шилиманов — экс-замминистра экономики Свердловской области, второй фигурант уголовного дела о махинациях со средствами пайщиков «Бухты Квинс», прим.) меня вызывает и говорит: «Зиля Анваровна, вот для вас у Александра Васильевича денюжка лежит — вот пачечка. Приходите, берите и уходите из кооператива». Это было две недели назад. Я сказала: «Знаете, вот если бы в 2012 предложили, я бы забрала, а сейчас у меня люди».

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Он спросил, а что люди — родственники? Я сказала, что да, уже родственники. Как я могу вообще? Я ему предложила эти деньги, которые якобы для меня, отдать девочке, которая у меня первая в очереди стоит на получение денег, у нее там сложная ситуация: она очень молодая, мама у нее умерла, они с отцом продали свою квартиру и купили две здесь. Мне-то они всегда найдут мои 4 млн", — рассказала Зиля Булатова.

«Мы поговорили и потом я людям, мы же все в чате общаемся, рассказала, что мол наконец-то сегодня меня хотели “купить”. Все сразу “за сколько”? А я: “Задарма!”. Ну и стали шутить, что мол “заломите какую-нибудь цену”. Я тогда Шилиманову говорю: “Михаил Николаевич, 8 млн и меня не будет”. Ну это с подколом таким, я вообще несерьезно ко всему этому отношусь, потому что знаю, что люди абсолютно недостойные, с ними вообще нельзя ни о чем говорить. Сказала ему еще, что “торг уместен”, а он — “передам”. До сих пор молчит, не хотят они меня за 8 млн. Новиков какие-то сплетни собрал и выдает, что я вымогаю и еще что-то там. Если говорить с юридической точки зрения, я свой пай могу хоть за 15 млн предложить, — не хотят, пусть не покупают. Никакое это не вымогательство. Они сказали, что хотят купить, я сказала — покупайте за 8. И никакого криминала здесь нет», — добавила председатель ПЖСК «Бухта Квинс».

В завершении Булатова также пояснила, за что получила 200 тыс руб. и почему написала расписку: «Когда уже начали выдавать деньги людям, меня же не известили и не пригласили в первый день. Я звоню Шилиманову и говорю: “Что вы там делаете за моей спиной? Я — председатель кооператива, я в этом договоре цессии являюсь должником, а вы какие-то сделки за моей спиной совершаете. Вы знаете, что у меня есть люди, у которых паи вообще арестованы приставами и эти сведения только у меня. Они за моей спиной этого человека вызовут, отдадут ему деньги, а я останусь должна приставам”. Тот человек, который входит в кооператив, должен платить вступительный взнос — 10 тыс. руб. — это не я придумала, этот устав писал Игорь Новиков (сын Александра Новикова, прим.), я его не меняла и мы все платили. Когда выходишь — должен заплатить все долги по ежемесячным членским взносам, — это тоже прописано в уставе. В результате, они людей “отпустили”, а у них долги передо мной. Они предложили, чтобы я никакие членские взносы не собирала, а они сами компенсируют и предложили вот эти деньги. Я их взяла, мне то какая разница откуда они берутся. Расписочку написала, — я ж не знаю, снимают они на камеру или записывают все эти разговоры на диктофон, потом подставят меня как-нибудь, начнут шантажировать. Я написала все, для каких целей дали, ничего не вымогала».

Напомним, Александру Новикову предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Речь идет о средствах пайщиков скандального коттеджного поселка «Бухта Квинс». Новиков находится под подпиской о невыезде. Пайщики «Бухты Квинс» намерены выйти на пикет 20 февраля.

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