Бердскую улицу из 15 слов назвали Стартовой
Бердскую улицу «Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства» переименуют в «Стартовая», сообщает «Курьер. Среда. Бердск».
Бердскую улицу «Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства» переименуют в «Стартовая», сообщает «Курьер. Среда. Бердск».
Бердскую улицу из 15 слов назвали Стартовой, сообщает «Курьер. Среда. Бердск».
Напомним, в сентябре жители Бердска попросили переименовать улицу, состоящей более чем из 10 слов. Фактически у людей в паспорте написана улица, состоящая из полутора десятка слов: «Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства». Новосибирский областной суд присвоил одному из домов почтовый адрес. .
Жители предлагали назвать улицу Хуторская или Стартовая.
В декабре 2016 года жители Бердска обратились к полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло. 15 февраля стало известно, что улицу переименуют.
«Вести» снимали репортаж о недовольстве жителей длинным названием улицы, его можно найти по ссылке.