Бердскую улицу из 15 слов назвали Стартовой, сообщает «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, в сентябре жители Бердска попросили переименовать улицу, состоящей более чем из 10 слов. Фактически у людей в паспорте написана улица, состоящая из полутора десятка слов: «Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства». Новосибирский областной суд присвоил одному из домов почтовый адрес. .

Жители предлагали назвать улицу Хуторская или Стартовая.

В декабре 2016 года жители Бердска обратились к полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло. 15 февраля стало известно, что улицу переименуют.

«Вести» снимали репортаж о недовольстве жителей длинным названием улицы, его можно найти по ссылке.