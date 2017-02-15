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11:02 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На пьяных водителей объявят охоту

Специальный рейд организует ГИБДД.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области пройдет рейд по выявлению пьяных водителей.

Его организует ГИБДД региона, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Такое решение было принято в связи с участившимся случаями ДТП с участием нетрезвых автомобилистов.

«С начала 2017 года на территории Челябинской области зарегистрировано 21 ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, четыре человека погибли и 26 получили ранения. Выявлено более двух тысяч нетрезвых водителей», — отметили в областном ГИБДД.

При этом массовые проверки пройдут не только в Челябинске, но и в Златоусте, Копейске, Магнитогорске, Миассе, Озерске, Снежинске и Троицке.

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