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11:17 (мск), источник: АиФ Челябинск

Уместность использования молитвы в рекламе выясняют в Челябинске

Религиозные символы появились на буклетах микрофинансовой организации.

Рекламу микрофинансовой организации с религиозными христианскими символами обсуждают в Челябинске, опрос об уместности такого использования размещён на сайте регионального УФАС.

Антимонопольная служба начала проверку после нескольких обращений горожан, которых возмутило наличие на буклетах изображения иконы и текста молитвы «Отче наш». Теперь южноуральцам предлагают ответить на вопрос «Используется ли в данной рекламе оскорбительное сравнение в отношении религиозного христианского символа?». На данный момент в голосовании приняли участие 63 человека, 67% из них посчитали рекламу оскорбительной.

Напомним, ранее УФАС признало ненадлежащей рекламу газового оборудования, на которой воспроизводился известный плакат «Родина-мать зовёт!».

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