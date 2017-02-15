Уместность использования молитвы в рекламе выясняют в Челябинске

Рекламу микрофинансовой организации с религиозными христианскими символами обсуждают в Челябинске, опрос об уместности такого использования размещён на сайте регионального УФАС.

Антимонопольная служба начала проверку после нескольких обращений горожан, которых возмутило наличие на буклетах изображения иконы и текста молитвы «Отче наш». Теперь южноуральцам предлагают ответить на вопрос «Используется ли в данной рекламе оскорбительное сравнение в отношении религиозного христианского символа?». На данный момент в голосовании приняли участие 63 человека, 67% из них посчитали рекламу оскорбительной.

Напомним, ранее УФАС признало ненадлежащей рекламу газового оборудования, на которой воспроизводился известный плакат «Родина-мать зовёт!».